Turchia, clima risk-off e timori contagio affossano i mercati europei

(Teleborsa) -. penalizzati ancora una volta dai timori per l'economia turca, ma soprattutto per la crisi della valuta del Paese , nonostante le rassicurazioni di Erdogan Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,14. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.196,1 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 66,69 dollari per barile, con un calo dell'1,39%.Torna a salire lo, attestandosi a 276 punti base, con un aumento di 10 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,07%.debole, che registra una flessione dello 0,53%. Giù anche, -0,32%, e-0,04%., si è mosso sotto la parità il, che scende a 20.969 punti, con uno scarto percentuale dello 0,58%.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta odierna è stato pari a 1,75 miliardi di euro, in calo di 745,9 milioni di euro, rispetto ai 2,49 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,75 miliardi di azioni, rispetto ai 1,08 miliardi precedenti.Tra i 225 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 47, mentre 154 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 24 azioni.Buona la performance a Milano dei comparti(+1,34%) e(+0,54%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-2,02%),(-1,32%) e(-0,94%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,72%.Su di giri(+2,4%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,27%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,59%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute sulle banche:, ha terminato le contrattazioni a -3,01%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,89%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,58%.Tra i(+1,00%),(+0,99%),(+0,96%) e(+0,96%). In caduta libera, invece,, che affonda del 4,08%. Pesante, che segna una discesa di ben -3,81 punti percentuali.