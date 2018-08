Wall Street incerta. Pesa crisi in Turchia

Dow Jones

(Teleborsa) - Alla borsa di Wall Street si riducono i guadagni registrati in avvio. Il Dow Jones passa addirittura in territorio negativo. A pesare sul sentiment degli investitori è sempre la difficile situazione in Turchia , con la lira che ha raggiunto nuovi minimi storici contro il dollaro nelle ultime ore, prima di avviare un timido recupero.Per la giornata odierna non sono previsti appuntamenti sul fronte macro mentre prosegue la stagione delle trimestrali.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa una discesa dello 0,77%; rimane intorno alla linea di parità lo, a 2.828,07 punti. Poco sopra la parità il(+0,2%); consolida i livelli della vigilia lo(-0,12%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-1,10%) e(-0,54%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones,(+1,12%) e(+0,98%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,16%. Preda dei venditori anche, con un decremento dell'1,98%.Al top tra i, si posizionano(+1,85%),(+1,11%),(+1,06%) e(+1,02%).