Ferragosto con stangata, 540 milioni solo per costi benzina

(Teleborsa) - Il Ferragosto porta con sé quest’anno una stangata ai danni deiper le proprie: 47 euro in più a persona per la classica settimana di villeggiatura al mare. Ed è proprio il combinato disposto degli aumenti e del cattivo tempo ad aver causato una netta diminuzione (-20%) delle gite fuoriporta in questi giorni, rispetto allo scorso anno.Alla stangata contribuisce certo il: oggi, mentre, per un totale di 540 milioni di euro solo di maggiori costi legati ai rifornimenti di carburante.La promessa del governo di intervenire sulle accise e sull’assurda tassazione che in Italia grava sui carburanti non hanno finora trovato seguito - denuncia il Codacons -. "Eppure Matteo Salvini che aveva definito la riduzione del costo della benzina un “impegno concreto, realizzabile, fattibile”: non vorremmo scoprire, invece, che anche questa promessa ai consumatori si risolva in un nulla di fatto".