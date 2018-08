Moderati guadagni alla Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

beni di consumo secondari

finanziario

materiali

McDonald's

Dowdupont

Wal-Mart

Microsoft

General Electric

Intel

Johnson & Johnson

Home Depot

Seagate Technology

Walgreens Boots Alliance

O'Reilly Automotive

Mylan

Netease

Jd.Com

Microchip Technology

Wynn Resorts

(Teleborsa) - Wall Street archivia la giornata con un guadagno frazionale suldello 0,45%, interrompendo la serie di quattro ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, lofa un piccolo salto in avanti dello 0,64%, portandosi a 2.839,96 punti. In frazionale progresso il(+0,62%), come l'S&P 100 (0,6%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,95%),(+0,86%) e(+0,76%).del Dow Jones,(+1,57%),(+1,46%),(+1,34%) e(+1,25%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,88%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,68%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,57%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,54%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,35%),(+3,28%),(+2,83%) e(+2,61%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,51%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,42%.In caduta libera, che affonda del 3,39%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,79 punti percentuali.