Piazza Affari positiva con il resto d'Europa

(Teleborsa) -dopo il finale al rialzo della borsa di Tokyo , sull'allentarsi delle tensioni sulla crisi della lira turca L'scambia a 1,142. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.194,8 dollari l'oncia. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 67,62 dollari per barile, con l' OPEC che stima una domanda più debole nel 2019 Torna a scendere lo, attestandosi a 269 punti base, con un calo di 7 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,01%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,79%, incolore, che non registra variazioni significative rispetto alla seduta precedente, guadagno moderato per, che avanza dello 0,48%., invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+1,18%),(+0,95%) e(+0,75%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo i comparti(-0,91%) e(-0,80%).Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 2,82% sul rialzo del prezzo del greggio. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,82%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,65%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,45%. Le peggiori performance, invece, si registrano su, che registra un -2,46%.del FTSE MidCap,(+1,63%),(+1,54%),(+1,42%) e(+1,14%). Le peggiori performance, invece, si registrano su-0,74%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,63%.