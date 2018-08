Tesla crea comitato speciale per studiare delisting a Wall Street

Tesla Motors

(Teleborsa) - Contenuto ribasso per, che mostra una flessione dello 0,96% dopo che Elon Musk ha affidato a tre persone il compito di studiare il delisting del titolo dalla borsa di Wall Street . Il fondatore dell'azienda attiva nel settore automotive ha creato un comitato speciale composto da tre amministratori indipendenti che insieme ai consulenti legale e finanziario dovranno valutare la fattibilità e l'opportunità del ritiro del titolo Tesla dal listino Nasdaq.Il comitato speciale, tuttavia, ha precisato in una nota diffusa alla SEC (la Consob americana), di "non aver ancora ricevuto unaproposta formale da parte di Elon Musk né ha raggiunto alcuna conclusione in merito all'opportunità o alla fattibilità dell'operazione".A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 357,8 dollari USA. Il supporto più immediato è stimato a 349,6. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 346,2, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.