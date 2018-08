Borse europee cautamente positive. Piazza Affari chiusa per Ferragosto

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, senza Milano che oggi resterà chiusa per la festività dell'Immacolata. La cautela si impone, ma la chiusura positiva di Wall Street ha offerto un supporto ai mercati europei, a dispetto della giornata di passione vissuta dai listini asiatici Tiene banco ancora la questione del, che ripropone rischi di contagio, specie in Unione Europea, innescando una(safe heaven), in particolare il. Al momento il cambiososta a 1,134.Lieve calo dell', che scende a 1.187,1 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,67%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,32%, più cauta, che tiene la parità con un +0,11%, assieme ache mostra un +0,11%. Positiva anche Madrid +0,22%.