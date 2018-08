Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,54%; sulla stessa linea, chiude in retromarcia lo, che scivola a 2.818,37 punti. Variazioni negative per il(-1,24%), come l'S&P 100 (-0,7%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,76%),(+0,69%) e(+0,44%). Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,55%),(-1,22%) e(-1,07%).del Dow Jones,(+1,35%),(+1,22%),(+1,11%) e(+0,97%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,79%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,18 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,15%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,75%.Tra idel Nasdaq 100,(+1,63%),(+1,31%),(+0,94%) e(+0,76%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,18%.Sensibili perdite per, in calo del 5,15%.In apnea, che arretra del 4,94%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,46%.