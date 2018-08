Raggiante la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Wall Street, con ilin rialzo dell'1,58%; sulla stessa linea, lotermina la giornata in aumento dello 0,79%. Poco sopra la parità il(+0,27%), come l'S&P 100 (0,8%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,01%),(+1,52%) e(+1,25%).Tra i(+9,31%),(+4,27%),(+3,22%) e(+2,96%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,61%.Altra i, si posizionano(+4,64%),(+2,96%),(+2,72%) e(+2,68%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,93%.Dimessa, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,63%.Sensibili perdite per, in calo del 4,46%.