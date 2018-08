Milano zavorra gli altri Listini europei. Atlantia rallenta ma resta positiva

Atlantia

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

chimico

immobiliare

bancario

servizi finanziari

assicurativo

Atlantia

Banco BPM

UBI Banca

BPER

Sias

Ascopiave

Zignago Vetro

SOL

Banca MPS

(Teleborsa) -, che fa molto peggio degli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. A pesare sul paniere milanese, sono soprattutto le forti vendite sui titoli bancari che risentono del nuovo rialzo dello spread.Rallenta, ma resta positivo il titolo, società coinvolta nella tragedia del crollo del ponte Morandi, a Genova . Le azioni dellahanno avviato stamane un tentativo di recupero che vanta ora un progresso di oltre 3 punti percentuali. Standard & Poor's ha posto in negative watch il rating della stessa Atlantia e delle controllate Autostrade per l'Italia e Aeroporti di Roma.Tornando ai listini azionari di Eurolandia, si muovono anch'essi con debolezza, sostenuti dalla prospettiva di una ripresa dei negoziati tra USA e Cina sul commercio , ma frenati dallaL'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,138. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.175,9 dollari l'oncia. Nessuna variazione significativa per il mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che si attesta sui valori della vigilia a 65,53 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a 285 punti base, con un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,14%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,40%.negozia con un -0,19% econ un -0,22%., in flessione dell'1,11% sulIn buona evidenza a Milano i comparti(+0,75%) e(+0,62%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo i comparti(-1,72%),(-1,48%) e(-1,45%).tra i titoli del FTSE MIB a mostrare un buon guadagno,ottiene un +3,55%.Diffuse le vendite tra le altre principali blue chips. I più forti ribassi, si verificano su, che continua la seduta con -3,79%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,56%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,15%.di Milano,(+1,72%),(+1,65%),(+1,29%) e(+0,96%). Giù, che segna una discesa del 4,29%.