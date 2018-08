Sui livelli della vigilia la Borsa di New York

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Intel

Baidu

Paccar

Ulta Beauty

Henry Schein

Applied Materials

Lam Research

Nvidia

Tesla Motors

(Teleborsa) -, dopo la chiusura positiva di ieri sulla ripresa dei negoziati commerciali tra Cina e Stati Uniti Wall Street inizia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05% sul; sulla stessa linea l', che rimane a 2.837,53 punti. Leggermente negativo il(-0,41%); sui livelli della vigilia lo(-0,08%).Attesa dal fronte macroeconomico per il dato sulla fiducia dell'Università del Michigan Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell'S&P 500.ad alta capitalizzazione del mercato il Dow Jones. Le peggiori performance si registrano su, che registra un -1,59%.(+1,77%),(+0,91%),(+0,65%) e(+0,63%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su-8,79% sull'outlook deludente. Pesante, che segna una discesa di ben -3,56 punti percentuali. Seduta drammatica per, che crolla del 3,09% dopo i conti e le deboli previsioni. Sensibili perdite per, in calo del 3,05%.