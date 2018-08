Buona la prima per Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) -, sostenuta dall', protagoniste di una guerra sui dazi che da mesi turba i mercato finanziari.Sulle prime battute ilavanza dello 0,37% a 25.764,21 punti, consolidando la. Segno più anche per lo+0,25% e per il(+0,16%).mentre sale l'attesa per l'appuntamento clou della settimana, ossia la pubblicazione dei- prevista per mercoledì - che potrebbe confermare l'intenzione della Federal Reserve di procedere con un nuovo aumento dei tassi di interesse nella riunione di settembre.In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Il settore, con il suo -0,45%, si attesta come peggiore del mercato.Tra i(+1,81%),(+1,19%),(+1,03%) e(+0,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che cede lo 0,76%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,17%),(+1,99%),(+1,58%) e(+1,21%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che lascia sul parterre il 2,87%.