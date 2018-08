Il comparto del commercio in Italia sale (+0,47%), scambi al rialzo per Eprice

settore vendite al dettaglio

(Teleborsa) - Incolore ilche ha aperto in frazionale vantaggio rispetto all'che invece corre sul mercato.Ilha aperto a 138.620,06, con un aumento insignificante dello 0,47% rispetto alla vigilia, mentre ilregistra una più netta risalita dell'1,06% a 513,81.Tra le medie imprese quotate sul, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,76%.Tra i titoli adell'indice vendite al dettaglio, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,87%.Buona performance per, che cresce dell'1,24%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,61%.