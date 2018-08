L'indice del settore costruzioni italiano in territorio positivo (+0,94%)

settore costruzioni a Milano

EURO STOXX Construction & Materials

FTSE Italia Construction & Materials

comparto costruzioni europeo

Ftse MidCap

Salini Impregilo

Astaldi

Panariagroup

(Teleborsa) - Scambi in rialzo per ilche segue l'andamento prudente evidenziato dall'A dare linfa al comparto, che fa meglio di quello europeo, sono i commenti di alcuni esponenti del governo, il sottosegretario Giorgetti ed il Ministro Savona , sulla necessità di. Un'ipotesi che piace al mercato e infiamma i titoli delle società attive nel comparto.Ilha aperto a 30.911,2 in aumento di 286,98 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre ilprosegue più prudente a 424,83, dopo aver avviato la seduta a 423,01.Tra le azioni del, che passa di mano con un aumento del 4,10%.Tra ledi Piazza Affari,, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,61%.Fra gli altri titoli delle costruzioni si mette in luce anche, con un discreto guadagno dell'1,87%.