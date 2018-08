L'Indice italiano delle azioni siderurgiche interrompe la serie di cinque ribassi consecutivi (+0,82%)

indice siderurgico a Piazza Affari

indice EURO STOXX

indice italiano delle azioni siderurgiche

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

listino principale

Tenaris

listino milanese

SOL

small-cap

Aquafil

(Teleborsa) - Scambi al rialzo per l', che segue l'intonazione leggermente positiva evidenziata dall'L'ha aperto a 38.979,55, in crescita di 317,96 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'chiude cautamente positivo a quota 378,35, dopo aver avviato la seduta a 376,13.Nel, modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,66%.Tra le medie imprese quotate sul, effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,37%.Tra ledi Milano, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,65% sui valori precedenti.