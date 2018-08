Lieve ribasso per il comparto finanziario in Italia (-0,45%), netto calo registrato da Brioschi

Settore finanziario italiano

indice EURO STOXX

FTSE Italia Financials

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

listino principale

Unipol

Poste Italiane

Banco BPM

media capitalizzazione

Credito Valtellinese

Banca Ifis

Anima Holding

bassa capitalizzazione

Brioschi

Banca Intermobiliare

Gabetti

(Teleborsa) - Ilsi muove in territorio negativo. In moderato rialzo l'Ilha avviato gli scambi a quota 11.735,82, con un decremento di 52,31 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'viaggia a 378,24, dopo aver avviato la seduta a 376,13.Nel, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,22% sui valori precedenti.scende dell'1,43%.Calo deciso per, che segna un -1,4%.Tra i titoli adell'indice finanziario, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,36%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,78%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,72%.Tra i titoli adel comparto finanziario, aggressivo ribasso per, che passa di mano in perdita del 2,61%.Crolla, con una flessione del 2,26%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,67%.