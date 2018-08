Limature per il comparto bancario a Piazza Affari (-0,33%), movimento in ribasso per Banca Popolare di Sondrio

Settore bancario italiano

(Teleborsa) - Ilsta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'è senza direzione.Ilha esordito a quota 9.162,95, e chiude a 9.100,21, con un ribasso di 29,75 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si ferma a 105,24, dopo aver iniziato gli scambi a 105,17.Nel, andamento annoiato per, che chiude la sessione in ribasso dello 0,62%.Tra leitaliane, risultato negativo per, con una flessione dell'1,63%.Tra i titoli adell'indice bancario, ribasso composto e controllato per, che archivia la sessione in flessione dell'1,23% sui valori precedenti.