Scuola, beffa in vista per i docenti non in possesso di abilitazione

(Teleborsa) - I concorsi destinati ai docenti della scuola non in possesso di abilitazione - per docenti con 3 anni di servizio negli ultimi otto e per laureati con 24 CFU in discipline antropo – psico – pedagogiche ed in metodologie e tecnologie didattiche - potrebbero rivelarsi un flop.Secondo le ultime notizie circolate in questi giorni, infatti,, a causa dei numerosi passaggi necessari per la stesura di Regolamento, decreto e bando, come riporta Orizzonte Scuola.Secondo Repubblica, inoltre, si starebbe lavorando a un(quelle lombarde, per esempio)(quelle scientifiche). Le graduatorie al Sud, invece, sarebbero tutte ampiamente riempite e il Ministero dell'Istruzione son sarebbe intenzionato a bandire altri concorsi in quelle aree."Alla luce di queste indiscrezioni, chiediamo con maggior determinazione che siano(GaE) come prevede l’emendamento salva-precari approvato dal Senato nel Milleproroghe, emendamento che difenderemo in piazza l’11 settembre alla ripresa dei lavori parlamentati durante lo sciopero proclamato dalla nostra sigla sindacale", afferma il Presidente nazionale