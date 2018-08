Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) -, sostenuta dall', protagoniste di una guerra sui dazi che da mesi turba i mercato finanziari.mentre sale l'attesa per l'appuntamento clou della settimana, ossia la pubblicazione dei- prevista per mercoledì - che potrebbe confermare l'intenzione della Federal Reserve di procedere con un nuovo aumento dei tassi di interesse nella riunione di settembre.Ilavanza dello 0,40% proseguendo la serie di tre rialzi consecutivi, iniziata giovedì scorso. Piccolo scatto in avanti per lo+0,29% mentre ilviaggia poco sopra la parità.Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+0,79%),(+0,69%) e(+0,65%).del Dow Jones spicca(+3,09%) grazie ad alcuni commenti positivi da parte degli analisti. Bene anche(+1,52%),(+1,42%) e(+1,35%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,49%.Al top tra i, si posizionano(+5,27%),(+3,89%),(+3,01%) e(+2,58%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che continua a pagare il terremoto scatenato dai tweet di Musk. Oggi la società subisce anche il taglio del target price da parte di JP Morgan