Si muove in territorio negativo il comparto beni industriali a Milano (-0,71%)

Settore infrastrutture e impiantistica

EURO STOXX Industrial Goods & Services

FTSE Italia Industrial Goods & Services

indice delle principali società europee che operano nel settore infrastrutture e impiantistica

(Teleborsa) - Ilprocede all'insegna delle vendite, nonostante la scia positiva disegnata dall'Ilha chiuso a 33.932,39, in calo dello 0,71%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta in territorio positivo a 858,42, dopo aver avviato le contrattazioni a 851,21.Tra ledi Piazza Affari dell'indice beni industriali, chiusura in profondo rosso per, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 4,68%.Tra le medie imprese quotate sul, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -4,24%.A picco, che chiude gli scambi con un pessimo -3,57%.Composto ribasso per, in flessione dell'1,42% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo dell'11,39%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,69%.Giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,70% sui valori precedenti.