Tesla sotto la scure di JP Morgan. Dubbi sui fondi per il delisting

(Teleborsa) - Non c'è pace per, anche oggi in forte ribasso a Wall Street. I titoli del produttore di auto elettriche stanno infatti cedendo quasi 3 punti percentuali a 297 dollari, penalizzati soprattutto dalla decisione didie di cLa banca d'affari nutre, come annunciato a sorpresa dal fondatore e Chief Executive Officer Elon Musk in un tweet che ha fatto schizzare il valore di Tesla , salvo poi innescare un s uccessivo sell-off e portare la Securities and Exchange Commission (SEC) ad accendere un faro sull'accaduto.Le vendite sulla società americana si sono accentuate venerdì scorso , dopo la pubblicazione di una- condita a tratti dalle lacrime - nel quale l'uomo d'affari ha parlato di ritmi di lavoro insostenibili e ammesso di assumere Ambien, un farmaco contro l'insonnia che preoccupa il Consiglio di Amministrazione di Tesla. Il timore è che, piuttosto che farlo dormire, lo tenga sveglio portandolo a scrive tweet criticabili., espressione usata per dire che i soldi per effettuare il buyout ci sono.A quasi due settimane da quell'affermazione, prove concrete dell'esistenza del denaro "promesso" ancora non ce ne sono. L'unico documento a disposizione è il blog post del 13 agosto con cui Musk ha descritto l'interesse del fondo sovrano saudita a delistare Tesla e magari a diventarne il principale socio (con implicazioni di sicurezza nazionale destinate a finire sotto il faro delle autorità USA).