Wall Street chiude con un timido più

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di New York, che mostra sulun rialzo dello 0,35%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata giovedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo, che arriva a 2.857,05 punti. Pressoché invariato il(-0,08%).Scarna l'agenda macroeconomica mentre sale l'attesa per l'appuntamento clou della settimana, ossia la pubblicazione dei verbali dell' ultimo meeting del FOMC - prevista per mercoledì - che potrebbe confermare l'intenzione delladi procedere con un nuovo aumento dei tassi di interesse nella riunione di settembre.In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+0,72%),(+0,64%) e(+0,62%).Al top tra i(+3,02%),(+1,80%),(+1,61%) e(+1,24%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,90%. Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,27%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,97%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,66%.Al top tra i, si posizionano(+5,82%),(+3,46%),(+2,55%) e(+2,42%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,55%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,40%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,37%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,31%.