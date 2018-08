Air Malta-Ryanair, partnership per prenotazioni e acquisti tramite low cost irlandese

(Teleborsa) -. Ryanair, che offre già 53 rotte da e per Malta e quest’anno trasporterà 2,7 milioni di passeggeri. La low cost irlandese permetterà così ai suoi 139 milioni di clienti diverso 8 differenti paesi in Africa, Asia ed Europa, tra cui Russia e Tunisia."Siamo lieti di annunciare questa interessante partnership con Air Malta in Austria, Repubblica Ceca, Israele, Marocco, Russia, Svizzera, Tunisia e Ucraina, in aggiunta alle oltre 300 destinazioni disponibili sul sito web Ryanair.com,"Questo è un- ha detto da parte sua il Presidente Air Malta, Charles Mangion - e ricordo come nell'ultimo anno Air Malta ha apportato significativi miglioramenti non soloa bordo. Questo accordo aiuterà Air Malta ad aumentare la propria visibilità sui mercati esteri e ad attingere a nuovi flussi di ricavi. Siamo impazienti di sviluppare un'ulteriore cooperazione tra le due compagnie aeree".. Questa partnership supporterà ulteriormente la strategia di crescita e le ambizioni della nostra compagnia",