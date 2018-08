Brillante il comparto finanziario in Italia (+2,17%), si concentrano gli acquisti su Banca Ifis

settore finanziario italiano

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che sorpassa l', in lieve salita, con un guadagno di 1,98 punti.Intanto ilha guadagnato il 2,17%, dopo un inizio di giornata a 11.684,85.Nel, grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 4,07%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,39%.Seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 3,17%.Tra i titoli adell'indice finanziario, brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 6,51%.Effervescente, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 3,87%.Protagonista, tra i titoli del, che chiude la seduta con un rialzo del 2,91%.Tra ledi Milano, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,66%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 3,82% sui valori precedenti.Vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,59%.