L'indice dei servizi di consumo italiano marcia in positivo (+1,14%)

Comparto servizi di consumo a Piazza Affari

indice EURO STOXX

FTSE Italia Consumer Services

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

Mediaset

media capitalizzazione

Rai Way

Juventus

RCS

bassa capitalizzazione

Mondo TV

Giglio Group

CHL

(Teleborsa) - Ilsi muove all'insegna degli acquisti seguendo la scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 25.069,75, e si è poi portato a quota 25.335,3, in aumento dell'1,14% rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in territorio positivo a 381,31, dopo aver avviato la seduta a 378,11.Tra ledi Piazza Affari dell'indice servizi di consumo, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,69%.Tra i titoli adel comparto servizi di consumo, grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 2,51%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,77%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,18%.Tra i titoli adell'indice servizi di consumo, ottima performance per, che scambia in rialzo del 3,41%.Brilla, con un forte incremento (+2,98%).Ottima performance per, che registra un progresso del 2,63%.