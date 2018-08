Mette il turbo il settore viaggi e intrattenimento (+3,75%), slancio per Autogrill

comparto viaggi e intrattenimento

(Teleborsa) - Balza ila sorpresa, mentre mostra un andamento piatto l'Ilha aperto a quota 38.373,71, con un'impennata del 3,75% rispetto alla chiusura precedente. Sui livelli di parità, invece, ilche si ferma a quota 201,24, dopo aver esordito a 201,45.Tra le azioni del, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 5,25%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,82% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,79% sui valori precedenti.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,68%.Piccolo passo in avanti per, che porta a casa un misero +0,77%.