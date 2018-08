Piazza Affari amplia i guadagni e svetta sull'Europa

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Saipem

contratti per 700 milioni di dollari

Atlantia

Poste Italiane

Unipol

ASTM

Banca Ifis

OVS

Amplifon

(Teleborsa) -che, partita con un timido più, ora distanza gli euro listini.In una giornata priva di dati macro, l'attenzione degli investitori rimane rivolta alla Fed: ossia alla pubblicazione dei verbali dell'ultimo meeting del FOMC che saranno resi noti mercoledì 22 agosto. Riflettori puntati anche sul Presidente della Fedl che venerdì 24 agosto si prepara al meeting di Jackson Hole.In Italia invece continua la discussione sulle concessioni , mentre Moody’s ha rinviato il giudizio su possibile taglio rating dell'Italia dell', che sale a quota 1,149. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,46%. Sostanzialmente stabile il mercato petrolifero, che continua la sessione sui livelli della vigilia con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che scambia a 65,44 dollari per barile.Lomigliora, toccando i 264 punti base, con un calo di 10 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,95%.bilancio positivo perche vanta un progresso dello 0,51%. Trascuratache resta incollata sui livelli della vigilia. Sostanzialmente tonicache registra una plusvalenza dello 0,62%. Segno più per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,24%. Sulla stessa linea, ilguadagna l'1,19%.di Piazza Affari,per, che registra un progresso del 4,15%. Il gruppo ha annunciatodiche mostra un rialzo del 3,28%. Il titolo tenta il rimbalzo, mentre i riflettori sono puntati sul doppio CdA di Autostrade per l'Italia e Atlant ia. I due Board si terranno, rispettivamente, oggi 21 agosto e domani 22 agosto 2018, entrambi alle ore 11:00 e discuteranno del crollo del Ponte Morandi a Genova.(+2,49%). Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,17%.del FTSE MidCap,(+5,21%),(+3,30%),(+3,11%). Le peggiori performance, invece, si registrano suche ottiene -0,73%.