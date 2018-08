Piazza Affari chiude in denaro e svetta in Europa

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

viaggi e intrattenimento

bancario

costruzioni

alimentare

chimico

Saipem

UBI Banca

Intesa Sanpaolo

Poste Italiane

Atlantia

Campari

Moncler

(Teleborsa) -, anche per effetto della decisione di Moody's di far slittare la revisione rating a dopo il DEF Più in generale, i mercati hanno tratti vantaggio da un clima positivo a Wall Street , per effetto della ripresa dei colloqui USA-Cina sul commercio . Occhi puntati anche sulladell'ultimo incontro di politica monetaria, mentre si abbattono ancora critiche del Presidente Trump all'ultimo rialzo dei tassi.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,153. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.189,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la sessione in rialzo e avanza a 66,15 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a 263 punti base, con un calo di 11 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,96%.seduta buona per, che riflette un moderato aumento dello 0,43%, pensosa, con un calo frazionale dello 0,34%, piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,54%., che porta a casa un guadagno dell'1,53% sul; sulla stessa linea, chiude in corsa il, che termina gli scambi a 23.025 punti. In denaro il(+1,34%), come il FTSE Italia Star (1,1%). Il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,64 miliardi di euro, dai 1,61 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,55 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,65 miliardi.A fronte dei 222 titoli trattati, 39 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 162 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 21 azioni del listino italiano.In buona evidenza a Milano i comparti(+3,75%),(+2,57%) e(+1,94%). Nel listino, i settori(-1,38%) e(-0,57%) sono stati tra i più venduti.di Milano, troviamo(+6,97%), grazie a due importanti contratti internazionali Bene le banche con(+4,07%) ed(+3,39%) e(+3,17%).In denaro, che recupera un +2,5%, nel giorno del CdA di Autostrade che ha approvato il piano Castellucci Fra i più forti ribassi si segnala, che ha archiviato la seduta a -1,61%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,97%.