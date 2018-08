Seduta euforica per il settore automotive dell'Italia (+1,71%), guizzo positivo per Sogefi

comparto italiano auto e ricambi

EURO STOXX Automobiles & Parts

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE MIB

Ferrari

Fiat Chrysler

Brembo

listino milanese

CIR

Piaggio

Ftse SmallCap

Sogefi

Pininfarina

Immsi

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per il, che non si discosta molto dal buon andamento dell'e che guadagna 3.356,16 punti, a quota 199.270,41.L'intanto guadagna 5,15 punti, dopo un inizio di seduta a quota 519,92.Tra i titoli del, protagonista, che chiude la seduta con un rialzo del 2,25%.Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,50%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +0,98%.Tra le medie imprese quotate sul, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 4,58%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,17% sui valori precedenti.Tra le azioni del, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,61%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 4,42%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,47%.