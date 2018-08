Apprendistato, nell'ultimo anno è record di assunzioni

(Teleborsa) - "Nell'ultimo anno, 283 mila giovani sono entrati nel mondo del lavoro e stanno imparando un mestiere grazie all'apprendistato. Questo contratto si conferma la strada maestra per favorire l'occupazione giovanile”. Il Presidente di Confartigianatosottolinea così la; il 20,2% in più rispetto al 2017Inoltre, secondo una rilevazione di Confartigianato, tra gennaio e maggio 2018 i contratti di apprendistato sono aumentati più degli altri rapporti di lavoro:(il 96% dei quali riferiti a giovani under 30). Largamente battuti i contratti a tempo indeterminato (+3,1%), i contratti a tempo determinato (+8,4%), i contratti stagionali (+7%) e i contratti intermittenti (+8,8%).Il rapporto di Confartigianato mostra che i contratti di apprendistato rappresentano il 12,5% dei nuovi rapporti di lavoro creati in Italia nel primo trimestre di quest’anno per i giovani under 30.(18,5% di nuovi contratti di apprendistato sul totale delle assunzioni),con 16,2%, ilcon 15,6%, lecon 15,4% e ilcon 14,5%.Nel terzetto di coda, invece, si colloca lacon il 5,9% di apprendisti sul totale delle assunzioni di under 30, insieme con la(6,7%) e il(6,4%).