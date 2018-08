Finnair vola a Los Angeles

American Airlines

(Teleborsa) -, in California, a partire dalla prossima primavera.Finnair volerà tre volte alla settimana verso l'aeroporto LAX dal 31 marzo 2019.che verrà regolarmente operata con Airbus A350.Finnair sta anche facendo alcune aggiunte al suo programma estivo per quanto riguarda San Francisco. I collegamenti inizieranno ad aprile e da maggio sarà aggiunta una quarta frequenza grazie alla quale Finnair offrirà un volo giornaliero verso la California durante la stagione estiva.La nuova rotta nordica di Finnair per Los Angeles offrirà tempi di viaggio competitivi e convenienti per i clienti provenienti dalla Scandinavia, dai Paesi Baltici, dalla Russia, dalla Germania settentrionale e dalle rotte domestiche in Finlandia.. I tempi approssimativi di volo saranno di circa di 11 ore per Los Angeles e 10 ore e 30 minuti per Helsinki.. Attualmente, le quattro compagnie aeree operano oltre 100 voli giornalieri di andata e ritorno tra l'Europa e il Nord America.