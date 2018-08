Il comparto del commercio in Italia dà qualche segnale positivo (+0,57%)

settore vendite al dettaglio

EURO STOXX Retail

FTSE Italia Retail

comparto vendite al dettaglio europeo

Ftse MidCap

Marr

Ftse SmallCap

CHL

(Teleborsa) - Giornata in moderato rialzo per il, che apre sui livelli di chiusura di ieri, allineato con l'Ilha aperto a 139.166,67, in recupero dello 0,57%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre ilmostra un incremento dello 0,34% a 517,41.Tra le azioni del, si muove in avanti, che sta portando a casa un misero +0,92%.Tra le azioni del, seduta vivace oggi per, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,74%.