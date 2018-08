Kourou, condizioni meteo favorevoli: Vega con Aeolus parte stasera alle 23:20 italiane

Avio

(Teleborsa) - Le condizioni meteo in quota del cielo della Guyana francese sono tornate favorevoli e quindidallo spazioporto dell'ESA di Kourou, nella zona nord orientale dell'America del Sud.All'interno della base di lancio, intantoArianespace aveva ieri giustificato la decisione del rinvio della partenza di Vega sottolineando cheLa possibilità del rinvio era stata presa in esame già diverse ore prima, appunto per la presenza di forti venti in quotasalvo sempre possibili mutamenti climatici dell'ultima ora, specie alla latitudine della Guyana francese.Slittamenti a partescelto appunto per immettere in orbita il satellite Aeolus dell'Agenzia Spaziale EuropeaIl lanciatore italiano Vega utilizzato oggi per Aeolus29,9 metri di altezza per 3 metri di diametro a una massa di 137 tonnellateSulla base del contratto sottoscritto con Arianespace nel settembre 2016 del valore diAeolus, del peso di 1.366 kg, dispone di un’innovativa tecnologia laser per lo studio dei venti e sarà immesso in un’orbita eliosincrona a 320 km di altezza.un lasso temporale iniziato con il contributo fornito dalla coppia di propulsori ausiliari al lancio di Ariane 5, che il 25 luglio scorso ha posizionato correttamente in orbita quattro satelliti della costellazione del Gp europeo GalileoCon questa campagna di lancio chiuderà la lunga estate di Avioevoluzione del Vega entrato in servizio dal 2012, destinato alla sua prima missione in orbita a fine 2019