Lieve ribasso per l'indice del settore costruzioni italiano (-0,69%), giornata da dimenticare per Italmobiliare

(Teleborsa) - Ilsi è mosso in territorio negativo. In moderato rialzo l'Ilha terminato gli scambi a quota 31.199,34, con un decremento di 216,9 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre ilsi ferma a 431,85, dopo aver avviato la seduta a 429,33.Tra i titoli del, giornata incolore per, che chiude la giornata del 22 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,67% rispetto alla seduta precedente.Tra i titoli adell'indice costruzioni, in forte ribasso, che chiude la seduta con un disastroso -2,73%.Tra i titoli adel comparto costruzioni, a picco, che chiude gli scambi con un pessimo -2,47%.Affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 2,08%.Risultato negativo per, con una flessione dell'1,19%.