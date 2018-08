Pesante il settore automotive dell'Italia (-1,44%)

comparto italiano auto e ricambi

EURO STOXX Automobiles & Parts

FTSE Italia Automobiles & Parts

indice europeo del settore auto e ricambi

FTSE MIB

Pirelli

Brembo

Fiat Chrysler

bassa capitalizzazione

Sogefi

Landi Renzo

(Teleborsa) - Performance negativa per il, che segue la scia ribassista disegnata dall'Ilha chiuso a 196.397,47, in discesa di 2.872,94 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un ribasso più marcato a 510,46, dopo aver avviato la seduta a 524,16.Tra i titoli del, affonda sul mercato, che alla chiusura soffre con un calo del 4,58%.Seduta molto negativa per, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,21%.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,20%.Tra i titoli adell'indice automotive, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 5,49% sui valori precedenti.Aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 4,20%.