Seduta stazionaria per il comparto finanziario in Italia (-0,16%)

Settore finanziario italiano

indice EURO STOXX

FTSE Italia Financials

indice che include i titoli europei a grande, media e bassa capitalizzazione

Banca Generali

UnipolSai

Generali Assicurazioni

listino milanese

Banca Popolare di Sondrio

Cattolica Assicurazioni

bassa capitalizzazione

Brioschi

CIA

Conafi

(Teleborsa) - Iltermina gli scambi sui livelli precedenti, replicando esattamente il comportamento dell'Il, che ha iniziato le negoziazioni a quota 11.913,79, con un movimento di soli 19,35 punti rispetto alla chiusura precedente, ha chiuso a 11.917,87, mentre l'consolida a 380,8, dopo aver aperto a 380,04.Tra le azioni più importanti dell'indice finanziario di Milano, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 2,63%.Prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,39% sui valori precedenti.Balza in avanti, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,02%.Tra le medie imprese quotate sul, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,35%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,70%.Tra i titoli adel comparto finanziario, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,17%.Grande giornata per, che mette a segno un rialzo del 3,45%.Ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 3,15%.