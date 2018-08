Senza verve il settore servizi per la finanza (+0,48%)

comparto dei servizi finanziari in Italia

(Teleborsa) - Senza slancio ilche si muove attorno ai livelli della vigilia, in contrasto con i segni di forza che arrivano dall'Ilha aperto a 84.591,25, per poi portarsi a quota 84.947,92, in recupero dello 0,48%, rispetto alla chiusura precedente, mentre ilcresce dello 0,79% a 449,73.Tra le azioni italiane adell'indice servizi finanziari, seduta positiva per, che avanza bene dell'1,49%.Guadagno moderato per, che avanza dello 0,55%.Tra le medie imprese quotate sul, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,23%.Tra le azioni del, balza in avanti, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,68%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,11%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,05%.