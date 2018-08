Tragedia sul Pollino: trovati vivi 3 dispersi

(Teleborsa) - Dal dramma nel Parco Pollino qualche notizia positivaSono stati ritrovati, e sono in buone condizioni, tre giovani pugliesi che erano tra i dispersi dopo la piena del torrente. Il bilancio delle vittime, tuttavia rimane pesante: 10 morti.Gli escursionisti erano rimasti bloccati a causa di una forte pioggia che si è abbattuta in prossimità del cosiddetto "Ponte del Diavolo". I gruppi stavano visitando l'interno dell'area ricca di gole e canyon caratteristica della zona. La forte quantità di acqua caduta ha provocato il rapido ingrossamento del torrente che è presto esondato e le persone che si trovavano sul greto hanno trovato riparo su alcuni scogli, rimanendo bloccate fino all'arrivo dei soccorritori. Molti sono stati trascinati via dalla corrente. "Una cosa incredibile, un inferno", ha raccontato uno degli escursionisti ai soccorritori."Al 99,9%", ha detto il ministro dell'Ambiente,, assieme al prefetto di Cosenza, "non ci sono più dispersi tra le persone coinvolte dalla piena. Le ricerche comunque proseguiranno ancora per un giorno". Il Capo Dipartimento della protezione civile,ha spiegato: "C'era l'allerta gialla. E ricordo a tutti che con l'allerta gialla ci possono anche essere morti". Secondoun evento che "era in qualche modo prevedibile".La(CS) ha aperto un fascicolo contro ignoti ipotizzando i reati di omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d'atti d'ufficio. Lo ha riferito il procuratore