Wall Street in frazionale ribasso

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,34% sul, spezzando la catena positiva di quattro consecutivi rialzi, iniziata giovedì scorso, mentre, al contrario, incolore lo, che archivia la seduta a 2.861,82 punti, sui livelli della vigilia. Poco sopra la parità il(+0,37%); sulla parità lo(+0,04%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per il settore. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,02%),(-0,93%) e(-0,78%).Tra i(+1,43%),(+1,02%),(+0,97%) e(+0,81%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,01%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,75%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,42%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,19%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,02%),(+3,75%),(+2,54%) e(+2,22%). Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,09%.Affonda, con un ribasso del 2,83%.Piatta, che tiene la parità.Senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.