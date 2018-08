Wall Street in stand-by

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

telecomunicazioni

utilities

beni industriali

Exxon Mobil

Chevron

American Express

Visa

United Technologies

Travelers Company

Verizon Communication

Intel

Mercadolibre

Nvidia

Take-Two Interactive Software

Activision Blizzard

Ulta Beauty

American Airlines

Charter Communications

Starbucks

(Teleborsa) -in attesa dellache potrebbero aprire le porte ad un nuovo rialzo dei tassi di interesse a settembre.Gli investitori seguono inoltre con attenzione i possibili sviluppi dei casi Cohen e Manafort , che potrebbero avere ripercussioni negative sul partito Repubblicano ma anche sul Presidente Donald Trump.Grande attesa anche per il riavvio dei colloqui commerciali tra Stati Uniti e Cina che potrebbero scongiurare un rallentamento della seconda economia al mondo.Ilviaggia sui valori della vigilia a 25.777,77 punti come lomentre ilguadagna lo 0,22%.Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,62%),(-0,85%) e(-0,75%).del Dow Jones,(+1,30%) e(+1,09%) grazie al marcato rialzo del petrolio . Bene anche le due big della finanzaLe più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,71%.scende dell'1,37%.Calo deciso per, che segna un -1,34%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,05%.Tra idel Nasdaq 100,(+2,75%),(+2,71%),(+2,62%) e(+2,24%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,24%.In apnea, che arretra del 2,21%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,17%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,87%.