American Airlines, programma per "mondo più accessibile"

(Teleborsa) -Programma ambizioso, quindiper soddisfare il più possibile desideri e necessità dei passeggeri. Dalla estate 2019 American Airlines espanderà infatti la sua rete europea con una serie di collegamentiA cominciare dalle tre nuove destinazioni da poco annunciate da Philadelphia verso Bologna (Aeroporto Guglielmo Marconi) , Berlino-Tegel e Dubrovnik.E poi, sempre dagli Stati Uniti, i seguenti collegamenti:, servizio giornaliero tutto l'anno;, estivo giornaliero;, estivo giornaliero;, estivo giornaliero;, stagionale giornaliero.Altri nuovi voli sono stati lanciati da American Airlines nel corso di questa estate, come lo stagionale dail, ile il, in Islanda. Servizi che terzineranno in ottobre ma che ripartiranno nella stagione estiva 2019.. Tramite la nostra Atlantic Joint Business, abbiamo riscontrato un maggiore interesse verso questi mercati dagli Stati Uniti e l’adeguamento del nostro network con l’introduzione di queste destinazioni fornirà più opzioni per i clienti su entrambe le sponde dell’Atlantico".La compagnia Usa di Dallas, con l'aggiunta appunto del. Da parte sua, l’Atlantic Joint Business partnerha annunciato un nuovo servizio tra Helsinki e Los Angeles, che inizierà il 31 marzo 2019."Vogliamo rendere il mondo più accessibile - ha aggiunto Vasu Raja -e siamo lieti di collaborare con il nostro partner British Airways per progettare una "programmazione" che integri l’intera attività congiunta".Per quanto riguarda l'Asia,studiando in ogni caso il ritorno sul mercato una volta che ci siano di nuove condizioni favorevoli. L’ultimo volo in direzione ovest sarà il 26 ottobre e l’ultimo volo in direzione est sarà il 27 ottobre.e potranno continuare a raggiungere Shanghai direttamente attraverso gli hub American di Dallas Fort Worth, Los Angeles e Chicago a tramite connessione a Tokyo Narita,in questo ambiente con alto costo del carburante, quando abbiamo opportunità di avere successo in altri mercati".American. American e il vettore giapponese JAL continueranno. Durante la stagione estiva di maggior traffico,per soddisfare le richieste da e per Tokyo..