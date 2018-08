Diciotti, ONU e OIM in pressing sul Governo italiano: "Fate sbarcare i profughi"

(Teleborsa) - L') e l') "esortano il Governo italiano a consentire ai rifugiati e migranti salvati a bordo della nave costiera italiana Diciotti a sbarcare".Il, ma anche la comunità internazionale. L'Unione europea è al lavoro con i "tecnici" che tentano di trovare una soluzione a questa nuova emergenza.fa sapere che "una decisione sull'accoglienza non è stata ancora presa. Fondamentalmente la Germania sta alla sua responsabilità umanitaria nell'ambito della solidarietà europea. Ci aspettiamo però che anche altri Stati membri partecipino all'azione di accoglienza", ha detto un portavoce del ministro dell'Interno tedesco all'ANSA, aggiungendo: "La solidarietà non può essere una strada a una corsia"., a partire dalla giornata di ieri, 22 agosto, per l'accusa di " ingerenza" sulla questione dello sbarco dei 177 migranti , in condizioni di salute pessime e da tre giorni a bordo della nave della marina militare, fatta eccezione per i 27E sulla possibilità di unnon arretra: ". "aggiungendo chee che "l'Italia non è più il campo profughi d'Europa".Intanto , accusata dallo stesso Salvini di non fornire risposte adeguate alla ridistribuzione dei migranti . Da Bruxelles fanno sapere di avera lungo termine. "Lo scopo è discutere un approccio europeo e la strada avanti sulla base dell'esperienza di cooperazione degli Stati sugli sbarchi e la condivisione della responsabilità nelle ultime due settimane", ha chiarito un portavoce dellaA commentare la vicenda anche il presidente dell'Europarlamento, che imputa l'impasse alla mancata riforma del Parlamento Europeo a Dublino, che avrebbe costretto gli Stati al "ricollocamento immediato" dei migranti, senza possibilità di opporsi e con "sanzioni".