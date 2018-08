Genova, CDP visita sito Ansaldo e conferma sostegno a imprese e infrastrutture

Fincantieri

(Teleborsa) -, come preannunciato, per unsulla scena del disastro, per una, sfiorati dal crollo del pointe Morandi, e per capire quale coinvolgimento potrebbe avere il veicolo finanziario del MEF nella ricostruzione e nelle infrastrutture., in visita presso gli stabilimenti Ansaldo, è accompagnato dal numero uno di Ansaldo,, dal Presidente della Regionee dal sindaco di Genovae dal sottosegretario alle Infrastrutture"Siamo a Genova per confrontarci con la Regione e il Comune e per", ha affermato Palermo,Ad accompagnare il numero uno di CDP, Amministratore delegato di, anch'essa controllata da CDP, che potrebbedel Ponte Morandi tramite la divisione Fincantieri Infrastrutture. Lo ha confermato il manager della società genovese specializzata in cantieristica navale, affermando:. Poi, Bono ha spiegato che tramite "abbiamo tutte le tecnologie e le conoscenze per ricostruire un'opera di questo genere. Ne stiamo facendo quattro in Belgio".(Autostrade). "Non commento perché ci sono società quotate in Borsa. Il ministro si è già espresso", ha detto Palermo, dopo che il Ministro delle Infrastrutture,, aveva ammesso "per ristabilire gli equilibri giusti tra interesse pubblico e interesse privato".