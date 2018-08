Il comparto del commercio in Italia mostra qualche piccolo spunto rialzista (+0,36%)

settore vendite al dettaglio

Damiani

(Teleborsa) - Buona tenuta per ilche evidenzia un andamento poco superiore all'Ilha aperto a 139.508,72, in rialzo dello 0,36% rispetto alla vigilia, in raffronto alche consolida su 518,19.Tra le medie imprese quotate sul, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,75%.Tra le azioni del, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 6,82% sui valori precedenti.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,66%.