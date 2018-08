Il settore beni di consumo italiano mostra qualche piccolo spunto rialzista (+0,40%), exploit di Safilo

comparto dei beni di largo consumo

(Teleborsa) - Buona tenuta per ilche evidenzia un andamento poco migliore dell'Ilha aperto a 131.224,69, in rialzo dello 0,40% rispetto alla vigilia, in raffronto all'che consolida su 381,19.Tra le azioni italiane adell'indice beni di consumo, brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,86%.Vola, con una marcata risalita del 2,59%.In luce, con un ampio progresso dell'1,11%.Tra leitaliane, avanza, che guadagna bene, con una variazione dell'1,18%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,12%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,08%.Tra ledi Piazza Affari, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 5,04% sui valori precedenti.Brilla, con un forte incremento (+3,26%).avanza dell'1,63%.