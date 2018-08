Limature per il comparto finanziario in Italia (-0,66%)

Settore finanziario italiano

(Teleborsa) - Ilsta limando qualche punto dai livelli di chiusura della vigilia, mentre l'è senza direzione.Ilha esordito a quota 11.911,85, e tratta ora a 11.839,31, con un ribasso di 78,56 punti rispetto alla chiusura precedente, mentre l'scambia a 381,01, dopo aver iniziato gli scambi a 380,85.Tra ledi Piazza Affari dell'indice finanziario, ribasso per, che presenta una flessione dell'1,60%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,48%.scende dell'1,19%.Tra le azioni del, pressione su, che perde terreno, mostrando una discesa del 2,85%.Calo deciso per, che segna un -1,67%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,04%.Tra ledi Milano, si muove in profondo rosso, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,87% sui valori precedenti.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,18%.In caduta libera, che affonda del 2,03%.