Limita le perdite Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

materiali

finanziario

Visa

General Electric

Home Depot

Caterpillar

Goldman Sachs

Exxon Mobil

McDonald's

Synopsys

Ulta Beauty

Ross Stores

Nvidia

Liberty Global

Liberty Global

Qurate Retail

Jd.Com

(Teleborsa) - Il listino USA archivia la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,30%, mentre, al contrario, incolore lo, che archivia la seduta a 2.856,98 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(-0,14%), come l'S&P 100 (-0,2%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,70%) e(-0,51%).del Dow Jones,(+0,67%),(+0,64%) e(+0,60%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,03%.Si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,28%.avanza dell'1,45%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,30%.Tra idel Nasdaq 100,(+6,36%),(+2,00%),(+1,73%) e(+1,54%). I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,64%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,28%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,43%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,40%.