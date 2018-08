Borse caute. Piazza Affari corre sola

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -Di un certo aiuto l', che potrebbero scongiurare un'escalation della guerra sui dazi nociva per l'economia dei due Paesi ma anche a livello globale.Praticamente vuota l'agenda macroeconomica, fatta eccezione per il PIL della Germania, confermato in accelerazione nel primo trimestre L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,2%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,32%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che porta a casa un guadagno dello 0,75%.Invariato lo, che si posiziona a 274 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 3,08%.fermaavanza dello 0,24%,viaggiano poco sopra la parità.; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 22.972 punti. In frazionale progresso il(+0,38%); senza direzione il(+0,2%).di Milano, troviamo(+1,84%),(+1,50%),(+1,32%) e(+1,26%).di Milano si colloca invece(+2,61%), con il mercato che scommette su un possibile coinvolgimento della società nella ricostruzione del ponte Morandi Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,26%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,70%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,65%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,58%.