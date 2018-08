Brillante il comparto tecnologico a Milano (+2,13%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

FTSE Italia Technology

Stmicroelectronics

listino milanese

Reply

Ftse SmallCap

It Way

Eurotech

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che sorpassa l', in lieve salita, con un guadagno di 3,59 punti.Intanto ilha guadagnato il 2,13%, dopo un inizio di giornata a 62.998,78.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, prepotente rialzo per, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,56% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul, bene, con un rialzo dell'1,23%.Tra le azioni del, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,12%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,61%.