Confindustria dice no a CDP in Atlantia. Boccia sull'Ilva: "Prendiamo atto e andiamo avanti"

(Teleborsa) -si schierae l'ipotizzato. Lo ha chiarito il Presidente dell'associazione imprenditoriale,, in occasione della sua partecipazione al Meeting Comunione liberazione di Rimini., ha affermato il numero uno di Confindustria, parlando dell'intervento di CDP e chiarendo che "se serve a sostenere, ad accelerare elementi ben venga", altrimenti sarebbe meglio evitare di usare CDP per "tornare a un passato che già abbiamo visto"., dopo cheha annunciato le decisioni dell'Avvocatura dello Stato sulla illegittimità della gara vinta dae sulla impossibilità di annullare la stessa.Se l'Avvocatura dello Stato dice che la gara non si può revocare,, ha chiarito Boccia, invitando le parti sociali a sedersi ad un tavolo e decidere il futuro, facendo diventare "la questione Ilva la grande soluzione industriale italiana, che coniughi occupazione e ambiente e si faccia quanto prima".Poi, il Presidente di Confindustria ha ricordato che sonoe cheBoccia non ha dimenticato la, affermando che, perché dentro le auto tedesche ci sono spesso molte componenti italiane.Anche l'idea cheper entrare in Europa rivela, da un lato, che l'UE ha un grande patrimonio culturale, dall'altro, chePer la politica economica, Boccia cita la necessità di strumenti come laed una, mentre in relazione allaafferma: